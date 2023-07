Sonderführung in der Residenz Ansbach

Die Sonderführung durch ausgewählte Räume der Ansbacher Residenz beleuchtet auf unterhaltsame Weise ein wenig bekanntes Thema der Ansbacher Geschichte.

Die Besucher erleben anhand optischer und musikalischer Beispiele u.a. die Gründung der Ansbacher Hofkapelle im 16. Jh., erfahren, warum und wie die Oper in der italienischen Renaissance entstand, wie dieser Exportartikel nach Ansbach kam und mit welchen Bühnenmitteln er im dortigen Lusthaus in Szene gesetzt wurde. Der Rundgang endet mit dem Einfluss und der künstlerischen Arbeit der Mätressen des letzten Markgrafen, Hippolyte Clairon und Lady Elisabeth Craven, auf Schauspiel und Musiktheater in Ansbach und Triesdorf.