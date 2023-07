Treffpunkt vor dem Limesmuseum, Dauer ca. 90 Minuten

Von Rom zur Reichsstadt

Bei dieser Führung erfährt der Zuhörer, wie sich die Stadt vom römischen Kastell um das heutige Limesmuseum bis zur Reichsstadt entwickelt hat. Auch ein Blick in die sonst verschlossene St. Johann Kirche wird dabei geworfen. Die Tour beginnt am Limesmuseum und endet an der Stadtkirche in der Aalener Innenstadt.