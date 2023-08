Coro Gospel de Cuba ft Deborah Woodson

Die junge Gospel-Pop-Formation kommt direkt aus Kuba nach Deutschland und präsentiert karibische Rhythmen und überfließende Lebensfreude. Verbunden mit einem tiefen christlichen Glauben, der sich in den nicht einfachen Zeiten auf Kuba bewähren muss sind das die Zutaten für ein einzigartiges Konzerterlebnis. Die 5 Sängerinnen und Sänger sowie die 3 Musiker sind in kurzer Zeit in der Lage, ein musikalisches und gesangliches Feuerwerk zu entzünden. "Dieser Chor ist eine Sensation" titelte das Mindener Tageblatt. Kuba bietet ein großes Spektrum an Musikstilen. Gospel kommt dabei eher nicht vor. Umso erfreulicher: Der ‚Coro Gospel de Cuba‘, der erste Gospelchor Kubas, entstand nach einem Casting im Januar 2019. Unter der Leitung von Deborah Woodson (USA und Köln) gelang es, traditionelle Gospel und eigene Songs mit kubanischen Rhythmen und karibischem Temperament zu verbinden. Songs wie ‚One Love‘, ‚Get ready‘ mit ihren englisch-spanischen Texten sorgen schnell für Bewegung. Deborah Woodson gehört zu den Großen ihres Fachs. Sie lebt heute in Köln und ist auch im deutschsprachigen Bereich in diversen Musicalrollen (z.B. „Hairspray“) bekannt. Ihr Statement: „Gospel ist meine Herzensmusik! Dieses Kuba-Projekt ist wie 'Coming Home'. Diese Lebensfreude, diese musikalischen Potentiale, diese Art den Glauben auszudrücken berühren mich zutiefst.“ Näheres siehe unter www.culago.com