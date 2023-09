Treffpunkt vor der Tourist Information, Dauer ca. 60 Minuten

G’schichtle vom Aalener Hitzkopf

In dieser Führung geht es um Aalen zu Zeiten des Spätbarocks. Man erfährt, wie es sich in einer kleinen Reichsstadt um 1800 am Rande Württembergs lebte und wer die politischen Geschicke bestimmt. Dabei darf der „Aalener“ Vordenker der südwestdeutschen Demokratiebewegung natürlich nicht fehlen: Christian Friedrich Daniel Schubart. Auch das spannende Leben von Gottfried Pahl ist Teil der Führung.