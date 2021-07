Sonderimpftag am 8. Juli: Impfen ohne Termin

Das Impfzentrum des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses (RBK) bietet am Donnerstag, 8. Juli, einen Sonderimpftag an. Von 7 bis 20 Uhr werden Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft.

Das Impfzentrum am Robert-Bosch-Krankenhaus veranstaltet an diesem Donnerstag, 8. Juli 2021, einen Sonderimpftag. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können an diesem Tag ohne Termin zwischen 7 und 20 Uhr zur Impfung kommen. Zur Verfügung stehen die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna (es gibt keine Wahlmöglichkeit) oder ein sogenanntes heterologes Impfschema, das heißt, zunächst wird AstraZeneca verimpft, vier Wochen später dann ein mRNA-Impfstoff. Die Zweitimpftermine werden vor Ort vergeben.

Beim Sonderimpftag besteht zudem die Möglichkeit, sich nach einer bereits erfolgten AstraZeneca-Erstimpfung, die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff verabreichen zu lassen. Der Mindestabstand zur Erstimpfung sollte vier Wochen betragen. Bei Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 16 Jahren ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten notwendig.