Sonderkonzert: French Connection feat. Steven Reinhard

Pariser Gipsy Swing mit „French Connection“

Mit einer gehörigen Portion Gipsy Swing im Gepäck stattet die hochkarätig besetzte Pariser Band French Connection den Jazzkeller Dinkelsbühl einen musikalischen Besuch ab. Die beiden Pariser Ausnahmegitarristen Simon Magliozzi und Steven Reinhard sind längst fester Bestandteil der Swing Manouche Scene in der französischen Hauptstadt und präsentieren gemeinsam mit ihrem musikalischen Freund, dem Saxophonisten Andreas Holdenried an diesem Abend ein feines Programm unter dem Motto „A Tribute to Django Reinardt und Sidney Bechet „ Die mitreißenden und gefühlvollen Kompositionen von Reinhardt und Bechet, transportieren perfekt den Sound der Seinemetropole aus den 50er Jahren und werden von der Band French Connection authentisch im Stil des legendären „Hot Club de France „ interpretiert.

Dabei verbindet sich die umwerfend filigrane Gitarrenkunst von Simone Magliozzi und Steven Reinhard perfekt mit dem lyrisch beseelten Saxophonsound von Andreas Holdenried. Die drei Musiker lernten sich vor einigen Jahren bei diversen JamSessions im bekannten Pariser Django Reinhardt Club „ Chope de Puces „ kennen, wo sie regelmäßig musikalisch anzutreffen sind. Aus dieser musikalischen Zusammenarbeit entstand die Band mit dem treffenden Namen „French Connection“. Die Zuhörer erwartet an diesem Abend ein berührendes Musikerlebnis ohne Notenständer und doppelten Boden. Hier wird diese zeitlose Musik nicht einfach nur nachgespielt, sondern mit großer Leichtigkeit wahrlich gelebt. Ein absolutes Muss für alle Gitarrenliebhaber und ein exklusiver musikalischer Leckerbissen nicht nur für Swingfans.

Einlass: 20.00 Uhr. Veranstaltungsbeginn 21.00 Uhr. Eintritt frei/Spende erwünscht