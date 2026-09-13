Sonderkonzert zum 25jährigen Bestehen der Christel-Guthörle-Stiftung

Seit einem Vierteljahrhundert fördert die Christel-Guthörle-Stiftung hochbegabte junge Menschen aus den Bereichen Musik, Kunst und Wissenschaft bei ihrer Aus- und Weiterbildung.

Schwerpunkt ist die Förderung angehender Musikerinnen und Musiker aus der Region. So haben sie viele Preisträgerinnen hochkarätiger Wettbewerbe hervorgebracht und Berufsmusiker auf ihrem Weg zur Festanstellung oder Solistenlaufbahn begleitet.

Vom Engagement der Stiftung bei der Nachwuchsförderung profitieren sowohl die Junge Sinfonie Reutlingen, als auch die WPR selbst.

Zeit also, DANKE zu sagen – und das geht am besten, wenn Geförderte gemeinsam musizieren!