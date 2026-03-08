Sonderveranstaltung: Dance Camp

Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortBerufskolleg Waldenburg Eichenstraße 11, 74638 Waldenburg Veranstaltungsart Freizeit & Erholung WebsiteZur Veranstaltungswebsite Datum & Uhrzeit 03.08.2026 09:00 bis 14:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 04.08.2026 09:00 bis 14:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 05.08.2026 09:00 bis 14:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.08.2026 09:00 bis 14:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 07.08.2026 09:00 bis 14:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste