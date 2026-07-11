Sondervorstellung! David

Die Geschichte von David und Goliath kennen viele – doch dieser außergewöhnliche Animationsfilm entfaltet weit mehr als nur den berühmten Zweikampf. Er begleitet David von seinen ersten mutigen Abenteuern als junger Hirte über seine Entwicklung zum begnadeten Sänger und Poeten bis hin zum furchtlosen Kämpfer, der nicht nur Goliath überwindet, sondern auch der Verfolgung durch König Saul standhält.

Schließlich wächst er zu einem Anführer heran, der seine Familie befreit und zum nächsten König Israels gekrönt wird.