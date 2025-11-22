Song Slam | Schlussakkord

Melodien in der Luft, Rhythmus in den Venen, starke Texte auf der Zunge und Scheinwerfer im Gesicht: So fühlt sich die Arena der Auftretenden beim Song Slam an. Sechs ausgewählte Sänger*innen / Songschreiber*innen stellen sich beim ersten ODEON Song Slam eurem Urteil. Und ihr zahlt es ihnen zurück – mit eurem Applaus.

An diesem Abend kann alles passieren:

Ballade oder Akustikpunk, Musikkabarett oder Bubblegum-ChipTune-Indierock, auf jeden Fall von Hand gemacht. Keine großen Bands, keine Pyroshows, kein Schnickschnack und keine Covers, stattdessen: neue Musik, echte Gefühle, Ruhm und Ehre bei einem rundum außergewöhnlichen Abend.

Ein Startplatz ist für Songwriter*innen aus Göppingen reserviert und wird am 15.11. vergeben. Meldet euch bei Interesse vorher per E-Mail

Die Slam-Master bei ODEON …. …. #SLAM!