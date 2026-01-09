Song Sung Blue

Filmvorstellung im Luna Filmtheater.
Ein mitreißender Film über verpasste Chancen, neue Anläufe und die Heilkraft der Musik. Basierend auf der Geschichte des Duos Lightning & Thunder berichtet der Film über das Musikerpaar Mike und Claire Sardina, dass als Neil-Diamond-Tribute-Duo tourt und seine Songs eindrucksvoll interpretierte. Ein Film voller Herzlichkeit und Humor, der aufzeigt, dass es nie zu spät ist, eigene Träume zu verwirklichen.
Luna Filmtheater Metzingen Eisenbahnstraße 19, 72555 Metzingen
