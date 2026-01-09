Song Sung Blue

Filmvorstellung im Luna Filmtheater.

Ein mitreißender Film über verpasste Chancen, neue Anläufe und die Heilkraft der Musik. Basierend auf der Geschichte des Duos Lightning & Thunder berichtet der Film über das Musikerpaar Mike und Claire Sardina, dass als Neil-Diamond-Tribute-Duo tourt und seine Songs eindrucksvoll interpretierte. Ein Film voller Herzlichkeit und Humor, der aufzeigt, dass es nie zu spät ist, eigene Träume zu verwirklichen.