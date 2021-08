Song4you & Eva Mayerhofer (Gesang)

In der Besetzung song4you stehen traditionelle „Lieder“ im Mittelpunkt, im Zentrum steht natürlich die ausdrucksstarke Stimme Eva Mayerhofers mit ihrem reichen Spektrum, das bluesig-soulig sein kann, aber genauso auch zart in ihren musikalischen Balladen. Ihr Herz schlägt für Latin-Songs, die sie authentisch oft in der Originalsprache portugiesisch interpretiert. Die Arrangements stammen von Eva Mayerhofer und Werner Acker. Werner Acker konzertiert seit vielen Jahren mit Hansi Schuller und Eckhard Stromer. Hier in der Region war er mit dieser Stammbesetzung und verschiedensten überregionalen Gastsolisten jeden Sonntag im Holzpavillon auf der Bundesgartenschau mit „HeilbronnSoul“, u.a. auch mit Jürgen Dollmann und Eva Mayerhofer. Das Konzert findet um 18:00 Uhr UND um 20:00 Uhr im Kursaal statt. Einlass ist jeweils um 17:30 Uhr und um 19:30 Uhr. Die Konzerte dauern circa 70 Minuten, es gibt keine Pause. Zwischen den Konzerten werden die Räumlichkeiten gereinigt. Eintrittskarten sind für 16 Euro im Vorverkauf online unter eveeno.com/261981345 oder www.badwimpfen.de sowie bei der Kultur- und Tourist-Information Bad Wimpfen (07063-97200, E-Mail info@badwimpfen.org) erhältlich. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der Corona Pandemie bis auf Weiteres keine Abendkasse geben wird und Karten ausschließlich im Vorverkauf angeboten werden.