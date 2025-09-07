Songbingo im Madame Lu – Café im MIK

Tony Schumacher war nicht die einzige, die inspiriert von Puppen zahlreiche Texte verfasste. Auch Songwriter sind von dem Motiv der Puppe begeistert und beschäftigen sich mit ihr in ihren Liedern. Dabei steht je nach Dekade und Musikgenre die Puppe mal für Liebe und Lebensfreude, mal für die bedrückenden Zwänge der Gesellschaft.

Anlässlich der Ausstellung «geliebt & geraubt. Puppenkosmos Tony Schumacher« veranstaltet das Ludwigsburg Museum in Kooperation mit dem Madame Lu - Café im MIK ein Songbingo. Seid dabei, wenn es darum geht, sämtliche Lieder mit Puppenbezug zu erraten. Und ganz nebenbei den eigenen Musikhorizont zu erweitern!