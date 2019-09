Die Band SONGRISE aus dem Raum Böblingen/Stuttgart - drei begeisterte Musiker und vielseitige Instrumentalisten mit starken Stimmen. Unter dem Motto "große Hits in kleiner Besetzung" interpretieren sie bekannte Songs verschiedener Stilrichtungen der letzten vier Jahrzehnte. Mit Musik zum Zuhören, Mitklatschen und Tanzen bieten sie die passende musikalische Gestaltung für jede Veranstaltung und haben mit ihrer Besetzung gerade auch für den kleinen Rahmen die perfekte Live-Musik im Angebot. Mit ihrer Begeisterung für handgemachte Musik und viel Liebe zum Detail interpretiert SONGRISE bekannte Hits mit ihrer eigenen Note. Mit unterschiedlichen Instrumentierungen (zwei Gitarren, Bass, Cajon, Akkordeon) und dreistimmigem Gesang präsentiert die Band ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Musikprogramm. Die Band SONGRISE entstand Ende 2017. Im Rahmen eines großen Bandprojektes hatten sich die drei kennengelernt und festgestellt, dass sie musikalisch auf einer Wellenlänge liegen und sich perfekt ergänzen. Dank ihrer langjährigen Bühnenerfahrung in verschiedenen Formationen (Classic Rock, Folk & Oldies, Tanz- & Hochzeitsmusik) haben sie in kurzer Zeit ein breites Repertoire u.a. mit Songs von den Eagles, Smokie, CCR, Cure bis ACDC auf die Beine gestellt.