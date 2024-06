Songs for the asking - Lieder zum anfassen

Gäste aus Schweden bereichern unser Festival auch dieses Jahr. Neben Astrid Lindgren, Zimtschnecken und ABBA gehört zu Schwedens Kulturgeschichte auch eine hohe Dichte an Chören.

Das Musikleben ist stilistisch vielschichtig und die Grenzen nicht so eng wie bei unseren berühmten „Schubladen“. Das unterstreicht das Ensemble heute mit einer Verknüpfung aus schwedischen Volksliedern, Songs von Simon and Garfunkel sowie eigenen Songs und einzigartige Arrangements. Bei Vocado sind Herzlichkeit, Natürlichkeit und bezaubernder Klang selbstverständlich – und das seit 20 Jahren! Zahlreiche Wettbewerbe hat das Ensemble bereits gewonnen, darunter den A cappella Award in Leipzig. Vokalkunst so frisch und klar wie die schwedische Waldluft.

Vokalensemble VOCADOAmanda Sjöberg Sopran / Malin Gavelin Mezzo-Sopran / Josefin Borgström Alt / Lukas Gavelin Tenor / Anton Leanderson-Andréas Bariton / Joel Nilson Bass

Konzert #24