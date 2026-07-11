Songs, Lieder und Balladen aus der heutigen Zeit

Melodien, Harmonien und Grooves aus Rock, Pop & Jazz, neu arrangiert und spannend erzählt.

Das Leben mit seinen Höhen und Tiefen. Die Liebe mit ihren Versprechnungen, Hoffnungen und Enttäuschungen. Ich selbst mit meinen Gedanken- mal geradlinig, mal verworren, mal verwirrt. Wunderschöne Melodien und tiefgründige Texte, die vom Leben erzählen.

Mal zerbrechlich und empfindsam, mal pulsierend und direkt. Der tragende Klang der Harfe trifft auf eine packende, klare Stimme. Eine wunderbare Kombination, die den Zuhörer mitnimmt, auf eine lyrische Reise durch das Universum von Pop und Rock.

Mit Hintergrundstories, Texten und Lyrics.