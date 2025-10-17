Songs of a shrimp

Zwei Geschichten vom Verschwinden.

Die meisten Verluste, die ein Mensch erlebt, sind ziemlich eindeutig. Jemand, der vorher da war, ist unwiederbringlich fort. Was aber, wenn ein Verlust uneindeutig bleibt? Wenn zum Beispiel jemand geht, der vorher nicht offensichtlich für alle da war, wie im Falle einer Fehlgeburt. Oder aber wenn jemand nicht mehr erreichbar ist, obwohl er neben einem sitzt, wie im Falle einer Demenz.

Wie geht man mit einem Verlust um, den andere Menschen nicht erkennen können? Und wie verarbeitet man einen Verlust, der kaum nachweisbare Spuren hinterlässt? Ein musikalischer Erzähltheaterabend begibt sich nun auf Spurensuche, um zwei uneindeutige Verluste erleb- und hörbar zu machen. Und stößt dabei auf zwei tabuisierte Themen, die neben aller Tragik unerwartet viel Absurdes und Komisches offenbaren.