SONGS OF EXILE - Die deutsche Musikszene in der amerikanischen Emigration

mit Sophia Brickwell (Gesang) und Klaus Hügl (Klavier)

LTT Landestheater Tübingen, Oben Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen

„Songs of Exile“ erzählt die spannende Geschichte jüdischer Musiker, die in den 1920er und 1930er Jahren die deutsche Kulturlandschaft geprägt und teils revolutioniert haben.

Um dem Terror der Nazis zu entkommen, flohen sie in die USA und arbeiteten dort für Hollywood und den Broadway. Zu hören sein werden Filmmusiken von Werner Richard Heymann und Friedrich Hollaender, Musicalsongs von Kurt Weill, die längst als Jazzstandards in Repertoire eingegangen sind, sowie Hanns Eislers Hollywood Elegien - ein Liederzyklus, der klanglich ganz der klassischen Moderne verschrieben ist.

Info

LTT Landestheater Tübingen
LTT Landestheater Tübingen, Oben Eberhardstraße 6, 72070 Tübingen
Konzerte & Live-Musik, Theater & Bühne
Google Kalender - SONGS OF EXILE - Die deutsche Musikszene in der amerikanischen Emigration - 2026-02-13 19:30:00 Google Yahoo Kalender - SONGS OF EXILE - Die deutsche Musikszene in der amerikanischen Emigration - 2026-02-13 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - SONGS OF EXILE - Die deutsche Musikszene in der amerikanischen Emigration - 2026-02-13 19:30:00 Outlook iCalendar - SONGS OF EXILE - Die deutsche Musikszene in der amerikanischen Emigration - 2026-02-13 19:30:00 ical

Tags