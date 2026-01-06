SONGS OF EXILE - Die deutsche Musikszene in der amerikanischen Emigration

„Songs of Exile“ erzählt die spannende Geschichte jüdischer Musiker, die in den 1920er und 1930er Jahren die deutsche Kulturlandschaft geprägt und teils revolutioniert haben.

Um dem Terror der Nazis zu entkommen, flohen sie in die USA und arbeiteten dort für Hollywood und den Broadway. Zu hören sein werden Filmmusiken von Werner Richard Heymann und Friedrich Hollaender, Musicalsongs von Kurt Weill, die längst als Jazzstandards in Repertoire eingegangen sind, sowie Hanns Eislers Hollywood Elegien - ein Liederzyklus, der klanglich ganz der klassischen Moderne verschrieben ist.