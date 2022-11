Als der Autor Imran Ayata und der Künstler Bülent Kullukcu vor acht Jahren die Compilation Songs of Gastarbeiter Vol. 1 bei Trikont veröffentlichten, ahnte kaum jemand, was die beiden damit auslösen würden. Als AYKU hoben Ayata und Kullukcu musikalische Schätze, die in Deutschland zuvor unbekannt waren. Inzwischen finden die Lieder der Gastarbeiter mehr Beachtung und Nachfrage. So startete 40 Jahre später der Sänger Ata Canani eine zweite Karriere. Er steht wieder auf der Bühne und veröffentlichte jüngst ein Album. Ikonen der Gastarbeitermusik wie Yüksel Özkasap, der wie auch Ata Canani auf der ersten Compilation vertreten ist, werden neu aufgelegt. Akademiker*innen und Filmemacher*innen widmen sich den Songs der Gastarbeiter.

Noch immer haben viele von uns Klischees im Kopf, wenn wir uns an diese Einwanderergeneration erinnern. Assoziationen von Männern mit traurig-melancholischen Blicken, die Zigarette rauchend Bahnhofshallen belagern, oder Familien, die für aufsteigenden Grillrauch in Stadtparks sorgen, sind noch immer gängig. Der Antrieb von AYKU bei diesem Projekt besteht darin, Unbekanntes bekannt zu machen, und diese vielfältige Musikkultur zu dokumentieren, damit sie nicht verloren geht. Zudem wollen AYKU mit Songs of Gastarbeiter der ersten Generation ihren Respekt zollen und so einem Versäumnis nachkommen. Denn egal, ob in der Politik, Wirtschaft oder Kultur, alles, was heute als Erfolg von Migrantinnen und Migranten der zweiten oder dritten Generation in Almanya gefeiert wird, hat seinen Ursprung in dieser Generation, so AYKU.

In Songs of Gastarbeiter Vol. 2 tragen AYKU eine noch größere musikalische Bandbreite zusammen. Auf dem Album finden sich neben vielen Originalaufnahmen auch dieses Mal neu produzierte Tracks. Dafür schmiedete AYKU eine Kollaboration mit Shantel. Der DJ und Musikproduzent liefert für Songs of Gastarbeiter Vol. 2 einen Re-Edit von Ata Cananis »Alle Menschen dieser Erde«, in dem das Italo-Disko-Keyboard an einen nicht enden Sommer erinnert. Mit seiner Version des Songs gelingt es Shantel, nicht nur Gastarbeiterlieder im Hier und Jetzt zu präsentieren, sondern deren Potenzial für die Zukunft zu feiern.

Außerdem nimmt Shantel für die neue AYKU-Compilation mit Proechòs den Song ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ (1984), 1. Mai 1984, auf. Ein Song, den die legendäre Frankfurter Band Anfang der 1980er Jahre im Auftrag des DGB für eine TV-Show geschrieben hatte. Ein melancholisches 1. Mai-Lied, dasnun erstmals im Studio aufgenommen wurde und ansonsten in Vergessenheit geraten wäre. Auf Vol. 2 finden sich neben einem zweiten Song von Prosechòs weitere Tracks von Musikern und Bands, die aus Griechenland nach Almanya gekommen waren. Darunter Minotauros und ihr Song Artesiano (1972) oder Rembetes, die in den 1980er Jahren, unterstützt von der »Initiativgruppe griechische Kultur in der Bundesrepublik Deutschland«, durch Großstädte tourten und die Subkultur »Rembetika« feierten. »Der neue Tsiftetelitanz« ist eine Reminiszenz an diese Zeit.

Auf Songs of Gastarbeiter Vol. 2 sind zudem spanische Songs zu hören, die bis auf eine Ausnahme alle in Deutschland entstanden und produziert wurden. So wie »Mira Caramba Mira« und »Trico Trico Tra« von Toni y Los Santos, die sich Ende der 1960er in Deutschland formierten. Die Band um Toni Sánchez spielte unzählige Gigs und nahm Alben auf. Insbesondere im Rhein- Main-Gebiet bildeten sich damals einige spanische Musikgruppen, darunter auch Dimension Salvo oder Dimension 77. Sie traten vornehmlich auf Festen auf, die von Clubs und Verbänden spanischer Einwanderer organisiert wurden. Im gleichen Zeitraum war auch die Formation Los Binkis aktiv. Gegründet im Spanischen Zentrum in Göppingen, wurde Los Binkis schnell bekannt und feiert über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus Erfolge. Der Legende nach wollten die Mitglieder einen Namen für ihre Band, der mit »B« beginnt, weil sie leidenschaftliche Fans der Beatles waren. Die Tanzband coverte viele Songs und nahm ihre Single »Te quiero ayer tuve un sueño« 1972 in Madrid auf. Los Binkis löste sich Mitte der 1980er Jahre auf.