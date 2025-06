"Songs of Love and Longing" - Ralf Beitner & Amy Lungu

Singer-Songwriter Ralf Beitner und die herausragende Violinistin Amy Lungu laden zu einem Konzertabend ein, der durch seine Nähe und persönliche Atmosphäre besticht.

Ralf Beitners melodiöse Kompositionen sind wie musikalische Gemälde, die die Essenz und Stimmungen verschiedenster Orte und Momente einfangen. Seine einfühlsamen und treffsicheren Texte erzählen Geschichten, die die Zuhörer berühren und zum Nachdenken anregen. Amy Lungus Geige fügt diesen Stücken eine besondere Klangfarbe hinzu, die in einem fesselnden Dialog mit Beitners Gesang steht – mal leise und einfühlsam, mal kraftvoll und intensiv. Ihr virtuoses Spiel lässt die Musik lebendig werden und verstärkt die emotionale Tiefe der Songs. Begleitet von Beitners gefühlvollem Gitarrenspiel, das zwischen verschiedenen Gitarrenfarben wechselt, entsteht ein harmonisches Klangbild voller Magie und Intensität. Freuen Sie sich auf einen zauberhaften Abend, an dem Klänge zu Landschaften werden und die Musik die Zuhörer in eine Welt voller Farben und Stimmungen entführt.

Singer-Songwriter Ralf Beitner - Gesang und Gitarre

Amy Lungu - Violine