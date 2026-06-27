Songs of Love and Longing

Klang und Kulinarik im Wechsel

bis

Campus Garden Bildungscampus 1, 74076 Heilbronn

Singer-Songwriter Ralf Beitner und die herausragende Violinistin Amy Lungu laden zu einem Konzertabend ein, der durch seine Nähe und persönliche Atmosphäre besticht.

Ralf Beitners melodiöse Kompositionen sind wie musikalische Gemälde, die die Essenz und Stimmungen verschiedenster Orte und Momente einfangen. Seine einfühlsamen und treffsicheren Texte erzählen Geschichten, die die Zuhörer berühren und zum Nachdenken anregen.

Amy Lungus Geige fügt diesen Stücken eine besondere Klangfarbe hinzu, die in einem fesselnden Dialog mit Beitners Gesang steht – mal leise und einfühlsam, mal kraftvoll und intensiv. Ihr virtuoses Spiel lässt die Musik lebendig werden und verstärkt die emotionale Tiefe der Songs. Begleitet von Beitners gefühlvollem Gitarrenspiel, das zwischen verschiedenen Gitarrenfarben wechselt, entsteht ein harmonisches Klangbild voller Magie und Intensität.

Freuen Sie sich auf einen zauberhaften Abend, an dem Klänge zu Landschaften werden und die Musik die Zuhörer in eine Welt voller Farben und Stimmungen entführt.Das Konzept serviert Klang und Kulinarik im Wechsel, abgestimmt wie ein Menü in drei Akten.

Ralf Beitner – Gitarre & Gesang

Amy Lungu – Violine

Campus Garden – Tapas

Info

Campus Garden Bildungscampus 1, 74076 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Songs of Love and Longing - 2026-08-26 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Songs of Love and Longing - 2026-08-26 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Songs of Love and Longing - 2026-08-26 19:30:00 Outlook iCalendar - Songs of Love and Longing - 2026-08-26 19:30:00 ical

Tags