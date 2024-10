Songs und Storys aus Schottland

Schottland ist bis heute mit seinen Traditionen, seiner Kultur, seinen Geschichten, Gedichten und Lieder ein beliebtes Reiseziel und der Traum vieler, die noch nicht dort waren. Die Musiker John Morran und Cameron Robson haben die Lieder, teilweise im original Dialekt, die Geschichten zu den Liedern und viele weitere Anekdoten und Gedichte zu diesem faszinierenden, sagenumwogenden Landesteil im Gepäck.

Beide Musiker kommen ursprünglich aus Schottland.

Johns Gesang ist von der schottischen Sprache der Lowlands, wo er aufgewachsen ist, geprägt. Seine ausdrucksstarke, subtile und ergreifende Stimme bringt den Ausdruck der schottischen Lieder perfekt zur Geltung. John schloss sich vielen verschiedenen Bands an, blieb aber immer Großbritannien treu. Er ist Direktor und Ehrenmitglied des TMSA (Traditional Music and Songs Associaction of Scotland). Cameron, in einer musikalischen Familie aufgewachsen, lernte schon mit 5 Jahren Klavier spielen und brachte sich u.a. selbst Mundharmonika, Trompete, Gitarre und Banjo spielen bei. Sein Spiel und die Interpretationen haben eine deutliche schottische Handschrift. In seiner Heimat veröffentlichte er 8 Alben und war in verschiedenen Formationen in Großbritannien, Europa und den USA unterwegs. Seit 2017 lebt er in Baden-Württemberg und hat sich hier musikalisch der Formation BLUESLINE angeschlossen

Wer sonst, als diese zwei Ausnahmemusiker mit Ihren schottischen Wurzeln könnte die Lebensfreude, die Bräuche und Sitten so ursprungsgetreu dem Zuhörer nah bringen? Neben Werken berühmter Dichter und Liedermacher aus dem 18. Jhd., werden Balladen in alten schottischen Sprachen aus dem 16. Jhd. und bekannte traditionelle und zeitgenössische Volkslieder zu hören sein.