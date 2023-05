Songs & Visions mit Roland Schweizer

Roland Schweizer präsentiert Orte und Landschaften, die eine magische Anziehungskraft haben.

Sehnsuchtsorte, die ihn seit Jahren immer wieder in ihren Bann ziehen und deren unglaubliche Schönheit der „Poet der Fotografie“ mit seiner Kamera eingefangen hat.

Orte voller Kraft und Energie zwischen Feuer und Eis: Heiße Springquellen, tosende Wasserfälle und feuerspeiende Vulkane prägen diese Urlandschaften ebenso wie die Wunderwelt der Gletscher und die faszinierenden Dünenlandschaften der Wüste.

Die Hymne auf die Wildnis-Gebiete der Welt führt durch die Naturwunder des amerikanischen Colorado-Plateaus zu einem ganz besonderen Ort in Hawaii; in die Bergwelt Sloweniens und durch die Wüsten der Sahara. In der Wildnis Islands hat er über den aktuellen Vulkanausbruch ein besonders eindrucksvolles Kapitel gestaltet.

Gemeinsam mit der Sängerin Miriam Martin und der Pianistin Johanna Machado verbindet der Buchautor und Fotokünstler Roland Schweizer seine poetischen Bilder mit Folk-, Rock- und Popsongs und verknüpft beide Elemente zu einem audiovisuellen Gesamtkunstwerk auf Großleinwand. Daraus entsteht ein lebendiger und spannender Dialog zwischen Fotografie und Musik im Projekt „Songs & Visions“

Miriam Martin ist eines der großen Stimmtalente unserer Region. Anklänge von Blues und Soul verbinden sich ideal mit klassischer Reinheit.

Roland Schweizer ist seit über 30 Jahren mit seiner Kamera im „Atelier der Natur“ unterwegs. In den Urlandschaften der Welt - geprägt von den Elementen Feuer und Wasser - findet er seine fotografischen Lieblingsthemen. 22 Fotobildbände, über 75 Kalender und zahlreiche DiaVisionen und Ausstellungen im In- und Ausland dokumentieren seine intensive Beschäftigung mit Fotografie als künstlerischer Ausdrucksform.