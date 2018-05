Das Regelwerk des Songslams ist einfach: 6 mutige Liedermacher treten mit allem, was man in sechs Minuten gesungen kriegt, gegeneinander an. In den Vorrunden entscheidet die Publikumsjury, im Finale das Applausometer.

Der Songslam im Merlin ist Kult – rechtzeitig Karten kaufen.

Nächster Songslam: 22. September 2018

Bewerbungen an info(at)haens-daempf.de

www.haens-daempf.de