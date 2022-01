Songwriting für Frauen

Du möchtest das, was Dich bewegt, in Liedform bringen? In einem geschützten Rahmen? Dich auf leichte und spielerische Art im Selbstausdruck üben?

Du bist hier genau richtig und herzlich willkommen!

Mit Hilfe kreativer und intuitiver Techniken gehen wir auf die Suche nach dem Thema, dass Dich JETZT gerade bewegt und bringen es textlich in eine Form. Wir steigen bewertungsfrei ein in Asso- ziation, Wahrnehmung und intensives Hören, bringen Töne, Rhythmus und Worte zusammen. Du kannst entdecken, wie Du klingst und was Dir am Herzen liegt. Wir beschäftigen uns außerdem mit Akkordfolgen und Melodien sowie der Struktur und Dramaturgie eines Liedes. Am Ende kommt ein Lied dabei heraus. Du hast erkannt, welche Schätze in Dir liegen und wie Du selbst mit Freude Liederschreiben kannst.

In der Gruppe erleben wir heilsame Impulse, die jede Einzelne und uns gemeinsamschaftlich stärken und in die Selbstermächtigung bringen.

Für die Teilnahme am Kurs ist es nicht erforderlich, bereits eigene Lieder zu schreiben.

Notenkenntnisse und das Spielen eines Instruments sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Wer ein Instrument spielt, gerne mitbringen !