Jede*r Songwriter*in strebt danach, authentische, einzigartige Songs zu schreiben. Doch wir alle sind von unseren Vorbildern geprägt und rutschen allzu leicht in Klischees. Wie finde ich also meine Themen, meine Art, mich auszudrücken, die mich als Künstler*in von allen anderen unterscheidet?

In diesem Workshop lernt ihr praktische Werkzeuge kennen, mit denen ihr eure persönliche Welt erforscht und die Themen findet, die euch selbst bewegen. Ihr lernt, systematisch Material für anschauliche und nachvollziehbare Songs zu erarbeiten, mit denen ihr für euer Publikum auf einzigartige Weise sichtbar werdet.

Workshopleiter Ulrich Zehfuß ist Songwriting-Coach und Musiker, regelmäßiger Gastdozent an der Pop-Akademie und Fixstern in der deutschen Liedermacher*innen-Szene.