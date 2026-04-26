SONIC LOVE - Brass & Pop Festival Tübingen 2026

Heute kracht es beim Brass & Pop Festival aber richtig !!

SONIC LOVE and the Rock Revolution – a tribute to the iconic seventies.

„Seventies“ stimmt, beschreibt Sonic Love aber nur unzureichend. Sie sind Glam UND Funk, Hardrock UND Disco, Deep Purple UND Bee Gees. Die vier Musiker aus dem Raum Tübingen/Nürtingen sind einzeln Solisten, gemeinsam ein Erlebnis.

Thomas Maos, Boris A. Kunz, Jörg Honecker und Ralf Wettemann schaffen mit über 150 Jahren Bühnenerfahrung, Spielfreude und vollem Körpereinsatz ein hochenergetisches Konzerterlebnis.

Immer ganz nah am Lebensgefühl der Siebziger, ohne Klamottenkitsch, dafür durch großartige Versionen großer Songs.