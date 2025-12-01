Sonic Love & The Rock Revolution

„Seventies“ stimmt, beschreibt aber Sonic Love nur zum Teil.

Sie sind Glam und Funk, Hardrock und Disco. Deep Purple und Mothers Finest.

Selten hat es eine regionale Band geschafft, in so kurzer Zeit so viele Fans zu gewinnen. Laut eigener Aussage bringen die 4 mehr als 100 Jahre intensiver Bühnenerfahrung zusammen:

Die Tübinger Topmusiker Thomas Maos (Gitarre), Jörg Honecker (Bass) und Ralf Wettemann (Drums) haben mit der Band „Dead Poets“ für Aufsehen gesorgt, während Sänger und Frontmann Boris „Attila“ Kunz gemeinsam mit Jörg und Ralf bei „The Beatless“ auf den Bühnen der einschlägigen Clubs stand.

Sonic Love – immer ganz nah am Lebensgefühl der Siebziger, ohne Klamottenkitsch, dafür durch großartige Versionen großer Songs.

Authentisch – Tanzbar – Hörenswert.