Sonic Love und Bernhard Amsberg

Club Bastion Max-Eyth-Sraße 57/2, 73230 Kirchheim unter Teck

„Seventies“ stimmt, beschreibt Sonic Love aber nur unzureichend. Sie sind Glam UND Funk, Hardrock UND Disco, Deep Purple UND Bee Gees. Die vier Herren aus dem Raum Tübingen/Nürtingen sind einzeln Solisten, gemeinsam aber ein Erlebnis.

Thomas Maos, Boris A. Kunz, Jörg Honecker und Ralf Wettemann schaffen mit über 150 Jahren Bühnenerfahrung, Spielfreude und vollem Körpereinsatz ein hochenergetisches Konzerterlebnis.

Immer ganz nah am Lebensgefühl der Siebziger, ohne Klamottenkitsch, dafür durch großartige Versionen großer Songs.

Authentisch.

Tanzbar.

Hörenswert.

SONIC LOVE

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Club Bastion
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Konzerte & Live-Musik
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