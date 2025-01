"Sonic Love weckt die Orkane der Vergangenheit..." , so beschreibt die Presse die Wirkung der Tübinger Band auf ihr Publikum Die vier Musiker schütteln die ikonischen Songs der 70er in eigener Manier unverschämt locker und gut gelaunt aus den Ärmeln. Auf der Setlist stehen neben Mother's Finest, Chaka Kahn und The Police u.a. Discokracher von Blondie bis "Staying alive" hin zu Tainted Love aber auch Rockbretter à la Black Betty oder das epische Child in Time...

Mehr Party geht nicht! „Seventies“ stimmt, beschreibt aber „Sonic Love“ nur zum Teil. Sie sind Glam UND Funk, Hardrock UND Disco! Immer ganz nah am Lebensgefühl der Siebziger, ohne Klamottenkitsch, dafür mit großartigen Versionen großer Songs. Authentisch – Tanzbar – Hörenswert!