Sonic Mission + USB

An alle Alternative-Indie-Rock Liebhaber: Es erwarten euch Klassiker von Foo Fighters, Kings of Leon oder Green Day, aber auch Hits von Fans der Subkultur mit Songs von The Killers, Jimmy Eat World, Bloc Party oder The Wombats.

Der fette E-Gitarren-Sound von SonicMission macht aber auch nicht Halt vor der Popgeschichte und präsentiert bekannte Songs von A-HA, Taylor Swift oder der Münchener Freiheit in einer rockigen Version.

Zwischendurch gibt’s dann auch etwas zum Runterkommen mit Songs von Clueso, Incubus, Flo Mega oder Mighty Oaks.

Für Fans, die jedes Jahr im Pavillon dabei sind, gibt es natürlich auch neue Songs, die nie zuvor im SonicMission-Sound zu hören waren.

Seit dabei, sagt es weiter und bringt eure Freunde und Liebsten mit und feiert mit uns einen großartigen Abend!