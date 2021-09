Sonic Visions Festival 2021

Koro multimediale Performance um die afrobrasilianische Religion Candomble

-Zeitgenössische Weltmusik-Performance-

Der brasilianische Candomblé Kult verbindet eine faszinierende archetypische Götterwelt mit Percussionsrhythmen und Chorgesängen. Koro stellt die Lieder der afrobrasilianischen Religion in einen neuen harmonischen und klanglichen Kontext. Samples der Call- and Response Gesänge stehen im Zentrum der Kompositionen, die den Hörer die Spiritualität des Candomblé in einer durch Visuals und Bewegungskunst gestützten musikalischen Performance erleben lassen.

TOZO KOMA: angekommen - ein interkulturelles audiovisuelles Projekt

Kinshasa wird als die derzeit kulturell spannendste und vielschichtigste Metropole Afrikas gehandelt, mit einer lebendigen, pulsierenden, extrem progressiven Kunst- und Kulturszene. Als interkulturelles Projekt bringt TOZO KOMA einige der führenden Künstler*Innen aus Kinshasa mit Avantgarde Künstlern aus Baden-Württemberg zusammen, um eine gemeinsame Performance zwischen Musik und Video zu entwickeln.