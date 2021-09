Sonic Visions Festival 2021

Mit drei Uraufführungen präsentiert sich die Württembergische Philharmonie Reutlingen beim Sonic Visions Festival 2020. Unter der Leitung von Chatschatur Kanajan und Juri de Marco führt sie Werke von Monika Roscher, Juri de Marco und Sandi Strmljan auf. Mit dabei sind die Videokünstler Haegar und Timo Dufner.

Bei diesem spannenden Abend lernen wir drei KomponstInnen kennen, die auf eigenständige und sehr erfolgreiche Weise ihr jeweiliges Genre repräsentieren: Monika Roscher hat Jazz studiert, ist Gründerin und Leiterin der Monika Roscher Bigband, spielt Elektrogitarre und hat in den letzten Jahren zahlreiche Werke für Bühne und Schauspiel komponiert.

Der aus der Pop- und Rockmusik kommende, in Hamburg lebende Sandi Strmljan hat unter anderem Stücke für Udo Lindenberg komponiert und arrangiert. Sowohl klassisch wie im Jazz ausgebildet ist Juri de Marco, der mit seinem gefeierten ‚Stegreif Orchester‘ völlig neue Wege geht. Wir sind gespannt auf das Ergebnis seiner Zusammenarbeit mit der Württembergischen Philharmonie. Der in Berlin lebende Videokünstler Haegar at u.a. für Grönemeyer, Rammstein und die Fantastischen Vier Live-Visuals kreiert. Timo Dufner ist ein Multimedia-Künstler, der die Möglichkeiten neuester Technik und interaktiver Software sowohl im Visuellen wie im Sounddesign erforscht.