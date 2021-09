Sonic Visions Festival 2021

Syntheseverfahren am Beispiel von Max/MSP Klangsynthese ist aus modernen Musikproduktionen nicht mehr wegzudenken. Aber: Wie sind Synthesizer aufgebaut und was genau passiert mit dem Signal bei den verschiedenen Schritten? In diesem Workshop werden verschiedenen Syntheseverfahren vorgestellt, erklärt, verglichen und benutzt. Um nicht zu theoretisch zu bleiben werden die Beispiele in Max/MSP gebaut und sind somit direkt nutzbar.

Weitere Infos unter: timodufner.com

Wir bitten um Anmeldung unter marketing@franzk.net.

Bitte bringt ein eigenes Notebook mit. Wer keins hat, bitte Bescheid geben.

Video-Mapping Basics:

mit Daniel Hildebrand, Dauer: 2-3 Stunden

Video-Mapping ist immer relevanter auf aktuellen Konzerten, Partys und Performance Acts.

Doch wie schaffe ich es, auf mehrere Objekte verschiedenen Video-Content zu projizieren, und sie damit zum Leben zu erwecken?

In diesem Workshop lernt ihr die Basics des Video-Mappings, der Projektionstechnik und dürft dann selbst die ersten Objekte mappen.

Das Ziel des Workshops ist, die Grundlagen zu vermitteln, damit ihr selbst mit dem Video-Mapping anfangen könnt.

Bringt bitte einen eigenen Laptop mit. (Windows: mindestens Windows 7; Mac: mindestens Intel® Mac mit mind. Mac OS X 10.7) Software: VPT 8

Wir bitten um Anmeldung unter marketing@franzk.net.