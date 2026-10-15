Die beiden Kuratoren Fried Dähn und Thomas Maos haben nun bereits zum zweiten Mal ein Sonic Visions Festival Edition:MINI zusammengestellt.

Beginnen wird das Festival im Rahmen der Ausstellung MOVE! Scheinbar kinetisch im Kunstmuseum Reutlingen I konkret.

Dort werden drei Performances präsentiert.

Zusammen mit Alexandra Mahnke (Tanz, Performance) und Birgit Riegger (Digital Live Painting) werden Thomas Maos und Fried Dähn (E-Gitarre/Elektronik und Cello/Elektronik) mit Werken der Ausstellung interagieren und Klänge, Bewegung und Visuals zu Klangskulpturen verdichten, die sowohl sinnliche - rituelle Elemente wie abstrakte Formen in sich vereinen. Die Kommunikation zwischen diesen unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen bildet dabei das zentrale Thema.

Am folgenden Tag gibt es drei spannende Performances mit Elementen von Klang/Musik/Visuals sowie kurze Einführungen oder Interviews mit den Künstler:innen im franz.K.

Dort mit Gero Koenig und LIMBUS von Pierre Jodloswski sowie der Kunststipendiatin PAULINA SOFIE KISS.