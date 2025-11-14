Sonic Visions mit THE WATS

Interdisziplinäres Musiktheater von Stepha Schweiger nach „The Woman at the Store“ von Katherine Mansfield.

Die beiden Kuratoren Fried Dähn und Thomas Maos haben wieder eine Einzelveranstaltung im Rahmen der Sonic Visions Reihe zusammengestellt:

Dafür wurden eine große und spannende Performances mit Elementen von Klang/Musik/Visuals sowie kurze Einführungen oder Interviews mit den Künstler*innen eingeladen

In the Wats begegnen drei Reisende in der abgelegenen, apokalyptische Wüstenlandschaft Neuseelands einer mysteriösen Frau und ihrem Kind.

Die Begegnung entwickelt sich zu einem düsteren Drama über Gewalt, Isolation und Emanzipation.

Schweiger übersetzt die Motive Mansfields – die Rolle der Frau, zwischen-menschliche Beziehungen und das Verhältnis zur Natur – in einen aktuellen gesellschaftlichen Kontext. Das Musiktheater thematisiert hochaktuelle Fragen wie sexualisierte Gewalt, Klimakatastrophe und die Suche nach Selbstbestimmung mit musikalischen Mitteln der Repetition und subtilen catchy Variationen.