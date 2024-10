Piazzolla – RoviraRivalen des Tango

SonicoLysandre Donoso & Carmela Delgado BandoneonStephen Meyer & Daniel Hurtado Jimenez ViolineCamille Chardon ViolaGuillaume Lagravière VioloncelloAlejandro Schwarz GitarreAriel Eberstein KontrabassIvo De Greef Klavier

Wenn es um die Ursprünge des »Tango Nuevo« geht, fällt fast immer nur ein Name: Astor Piazzolla. Das aufstrebende Tango-Ensemble Sonico stellt diesem jedoch mit dem Argentinier Eduardo Rovira einen weiteren Pionier des modernen, avantgardistischen Tangos gegenüber. Machte Piazzolla ab 1955 mit seinem »Octeto Buenos Aires« Furore, so tat es ein Jahr später Rovira mit dem »Octeto La Plata«. Zu den Innovationen Roviras zählte die kreative Verschmelzung der populären Wurzeln des Tangos mit klassischer Musik. Im Gegensatz zu Piazzolla hinterließ Rovira allerdings keine kommerziellen Aufnahmen. Sonico macht die Kompositionen in den originalen Besetzungen wieder hörbar.

Das belgische Tango-Ensemble Sonico wurde 2015 in Brüssel gegründet und widmet sich der Wiederbelebung der Musik von Eduardo Rovira. Als multinationales Ensemble ist Sonico eines der wenigen modernen Tango-Orchester in Europa. »Tangodanza«, das wichtigste Magazin für den Tango Argentino, schreibt: »Rovira wird nicht gecovert – er wird neu erschaffen! Das Ergebnis ist Musik von atemberaubender Intensität und Virtuosität.«