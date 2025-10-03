Sonja Felkel & the WOW

Sonja Felkel (Gesang, Gitarre, Klavier) verneigt sich mit ihren eigenen Songs respektvoll vor ihren Kollegen Simon & Garfunkel und John & Paul aus Liverpool.

Ihre Mitmusiker gehören wie sie zum Dozententeam des Aalener Bandcamps. Begleitet wird sie von ihrem kongenialen Partner Peter Maile (Klavier, Gitarre, Gesang, Alphorn, Laute), dieser hat sich hemmungslos in sämtlichen musikalischen Schubladen wohnlich eingerichtet. Die Bassinstrumente (Bass, Kontrabass, Gesang, Maultrommel, singende Säge) bedient ihr musikalischer Freund und leidenschaftlicher Bühnenmensch Jürgen Funk.

Dieser hatte beim erstmaligen Hören einer der Eigenkompositionen äußerst erregt kommentiert: „WOW, Joni Mitchell – geiler Song, kenn ich gar nicht?!“ Diesem Statement ist nichts hinzuzufügen …

Im Anschluss an den Opener ist die Bühne frei für alle spielwütigen Musiker:innen und der Platz offen für musikalische Überraschungen aller Art.