SONJA ONTRUP-WENDEL - FARBENFROH

Sonja Ontrup-Wendel malt seit 40 Jahren, hauptsächlich Acryl und vorwiegend abstrakt.

. Ihre Ideen holt sie sich auf Reisen und in der Natur, so sind auf ihren Bildern auch immer Teile aus der Natur enthalten. Ihre Leidenschaft ist auch die Mischung aus Collage, Struktur und Druckmaterialien. Die Künstlerin verwendet dafür Ausschnitte aus Monotypien, Linol- und Geldrucke und bedruckte Papiere. Deshalb tragen ihre Werke auch Titel wie Mixed Media oder Faszinatur.

Sonja Ontrup-Wendel ist Mitglied im Galerieverein Leonberg, dem Kulturforum Rutesheim und leitet eine Malgruppe, die seit 20 Jahren besteht.