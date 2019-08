Sonjas Gartencafé

Am ersten Sonntag im Monat von Juni bis September besteht die Möglichkeit, den Garten ohne Voranmeldung zu besichtigen und Kaffee und selbstgebackenen Kuchen zu genießen.

Seit der Quailifizierung zur Gartenbäuerin bietet Sonja Reichert Gartenführungen und Kurse an, um Garteninteressierten Themen wie den Gemüseanbau in Mischkultur, Aussaat in Kistchen, Stauden im Garten, Anbau von Gartenkräutern und der Anlage von typischen Bauerngärten näher zu bringen und ihnen Tipps für die perfekte, eigene Wohlfühloase zu geben.