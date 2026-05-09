Sonnenbeobachtung

Mit speziellen Instrumenten an der Sternwarte in Weikersheim gefahrlos die Sonne beobachten und Details wie Sonnenflecken oder Eruptionen auf der Sonnenoberfläche erkennen - das gibt es an der Sternwarte in Weikersheim.

Auch unsere Sonne kann beim Blick durchs Teleskop begeistern. Mit speziellen Instrumenten kann man an der Sternwarte in Weikersheim gefahrlos die Sonne beobachten und dabei Details wie Sonnenflecken oder Eruptionen auf der Sonnenoberfläche erkennen. Für die Sonnenbeobachtungen ist keine Anmeldung erforderlich, diese finden jedoch nicht bei bedecktem Himmel statt. Alle Führungen und Beobachtungsabende sind kostenfrei, die Sternwarte Weikersheim wird ehrenamtlich auf Spendenbasis betrieben.