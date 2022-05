Sonni Fäsh / The Bluesanovas

Sonni Fäsh

... das sind Dance-Rythmen und Singer-/Songwriter-Akkorde, zwei musikalische Herzen, vereint in einem klassischen Rockbandgewand.

... das ist eine Lagerfeuergitarre, die zu einem 4-on-the-floor-Beat groovt, ein hookiges E-Gitarrenriff, das sich nebenbei durch eine fette Synthiewand bohrt.

Sonni Fäsh geht ins Ohr, spricht Herz und Hirn an und vergisst dabei nicht die Beine mitzunehmen.

The Bluesanovas

Die Bluesanovas haben sich in den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik bewiesen. Die Musik wird mit großartigem Entertainment in Perfektion zelebriert. Kurz: Musik, die sofort über das Ohr in die Beine geht.

Spätestens seit dem Gewinn der German Blues Challenge 2019, dem Einzug ins Halbfinale bei der Internationalen Blues Challenge in Memphis 2020 sowie dem Gewinn des German Blues Awards 2020 in der Kategorie Bester Tonträger" haben die fünf jungen Bluesanovas sich als essentieller Teil der Musikszene in Deutschland etabliert.

