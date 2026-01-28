Sonntag Matinée: Rolf Lislevand - Libro Primo

Rolf Lislevand - Laute und Gitarre.

Barock- und Jazzmusik gehören für den norwegischen Lautenisten und Gitarristen Rolf Lislevand (geb. 1961 in Oslo) zusammen. Doch im Gegensatz zu anderen Alte-Musik-Projekten, bei denen dann nach Lust und Laune mit den Blue Notes geflirtet wird, zeigt sich Lislevand auf seinem neuen Solo-Album als subtiler musikalischer Brückenbauer zwischen den Epochen und Stilen.

Im Mittelpunkt Rolf Lislevands aktuellem Album „Libro Primo“ stehen vor allem ausgewählte Toccaten des Star-Lautenisten Giovanni Girolamo Kapsberger. Hinzu kommen Tanzsätze wie eine „Corrente“ von Bernardo Gianoncelli sowie – aus dem 16. Jahrhundert – zwei „Recercadas“ des Spaniers Diego Ortiz. Auf exquisiten, volltönig-resonanzreichen Nachbauten einer Erzlaute sowie eines Chitarrone (beide stammen aus der Werkstatt von Hendrik Hasenfuss) erweist sich Lislevand einmal mehr als einfühlsamer Wanderer durch diese Klangwelten. Dabei fängt er mit seiner unendlichen Anschlagspalette nicht nur die Stimmungen mit bewundernswerter Leichtigkeit ein. Zugleich webt er in das barocke Geflecht hier und da raffiniert Motive eben aus dem Jazz ein. Und in seiner „Passacaglia al modo mio“ verarbeitet Lislevand gar ganz subtil und gekonnt Themen von Bach, Beethoven und dem Jazzpianisten Keith Jarrett. (Rondo Klassik Magazin)