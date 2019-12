Faszination Musik: Drei Konzerte am Sonntagnachmittag um 15 Uhr in der Liederhalle: Mit einem attraktiven Programm berühmter Klassiker für ein Publikum, das einen Konzertbesuch nicht nur am Abend genießen möchte.

Weitere Konzerte der Reihe “Sonntag um 3” am 22.12.2019 und 29.03.2020

Pathétique

Rachmaninow: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 d-moll op. 30

Tschaikowsky: Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74 “Pathétique”

Moskauer Philharmoniker

George Li, Klavier

Yuri Botnari, Leitung