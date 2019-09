Sonntags auf dem Wasen mit Tomi & Kesh

Von unserem Underground City Garden in die Jägermeisterbar auf den Wasen: Wir tanzen nach dem Ende der Terrassensommersaison einfach noch drei weitere Sonntage auf dem Wasen weiter. Damit ihr sonntags eine Alternative habt zu tristen Tatort-Folgen.

Denn Tatort Wasen plus Kowalski bedeutet konkret: Riesenrad, Zuckerwatte und Maß Bier treffen auf die losgelöste Karneval-artige Atmosphäre eines elektronischen Festivals und der Lässigkeit des Kowalskis: Mit unseren bekannten Deko-Elementen wie Schirmen, Pflanzen, Co2-Kanonen, Konfetti-Shooter und dem typischen elektronischem Kowalski-Soundbild sowie den Entertainment-Charakter eines elektronischen Festivals verlinken wir uns mit der Wasen-Atmosphäre. Feels like Terrasse, feels like Sonntag und morgen ist eh nur Montag.

Mehr Infos:

-> Kowalski präs. die Jägermeister Bar im Sonja Merz-Zelt

-> Jägermeisterbar

Eintritt frei