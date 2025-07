Rush Hour auf der Terrasse 2025, die dritte Runde hat gegongt und vielleicht auch am Montag der Helm. Day off? Gerne mal drüber nachdenken. Denn: Kowa Terrasse schmeckt wie Capri-Eis, wie Freibad-Pommes, wie Rote mit Senf – nur alles mit Gin Tonic überbacken. Sommer, Sonne und Sound ins Gesicht, und ja, man darf in kurzen Hosen kommen. Sonntags and the city heißt: sonntags auf der Terrasse. Leben und terrassen lassen. #SADT

Line-up

Alvin Kyer

Estema

Toca