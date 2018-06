Sonntags auf der Terrasse - Climax goes Outdoor

Regenerationssonntage auf der Terrasse. Den Kater streicheln zur besten Mukke. Mit unseren Freunden aus dem Climax. Terrasse ist für unsere guten Freunde. Mit oder ohne Ouzo.

Climax kann auch Open Air, war letztes Jahr schon topless. Und unser Maskottchen, der Gorilla auf dem DJ-Dach, passt dabei auf euch auf.Darf man in kurzen Hosen kommen? Ja, darfste natürlich. Ist ja warm. Und wenn es mal nicht ganz so warm sein sollte, lassen wir die Türen zur Terrasse trotzdem offen und die Party konzentriert sich mehr in der Lounge. Sonntags auf der Terrasse 2018 – wer braucht da noch ein Coachella-Riesenrad?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonntags auf der Terrasse - Climax Institutes goes Outdoor

Sonntag, 22. Juli, von 16:00 bis 22:00 Uhr, Einlass ab 21 Jahren

Line-up

Patrick Zigon

Michael Clash Gottschalk

CLOCHARD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

www.climax-institutes.de

www.traumraum.org