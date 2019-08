Sonntags auf der Terrasse - Discotronic Day - Lehnert & DGeorge

Déjà-vu: Schon 2018 absolvierte dieses Duo sozusagen die Closing-Generalprobe – vorletztes Terrassendate 2019! Das gehört unserer Deeper-Discrotronic-Tragfläche Marius Lehnert, der genau weiß, wie man kristalline, sommerliche Beats über die Terrasse streut.

Zur jeder Tageszeit ein Garant, mit oder ohne Sonnenbrille. Mit dabei sein Buddy DGeorge, die Konstellation funktionierte schön öfters auf der Terrasse und nicht nur beim letztjährigen Pre-Closing.

Groovig, treibend, melodiös, Sound für die Seele. So mögen wir das, so machen’s die beiden. Auf einen letzten, fabelhaften Discotronic Day in 2019. Wir burnen wie Spätsommer-Sonne.

Line-up

Marius Lehnert (Discotronic / Parquet Rec. / Stuttgart)

DGeorge (Partysan / Stuttgart)