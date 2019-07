That Terrassentime of the year: Frisch aufgehübscht, aufgesandelt und aufgetuned wie AMG beschützt dich unser Gorilla auf der Terrasse. Vor miesen Beats und miesen Vibes. Gibt’s beides nicht in unserem Outdoor-Kleinod, diesen Underground-City-House-Garden, um den uns längst andere Städte beneiden.

Jeden Sonntag ab 16 Uhr (bei schönem Wetter). Sommer, Sonne, Sand in your Shoes, dieses DC10-Feeling, Beats in die Beine und Wasserdampf ins Gesicht und ja, man darf natürlich auch in kurzen Hosen rein. Das Kowalskische Laisse-faire 2019, leben und terrassen lassen. Yes, we are open.

SO 0408 (bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr)

sonntags auf der Terrasse *

Line-up:

Alvin Kyer

Chamelio 3000 Salamander