Sonntags auf der Terrasse mit Monkey Safari & Saschko

Line-up Monkey Safari (Hommage Musik) Saschko (Kowalski)

We call it a Klassiker: Monkey Safari plus Kowalski gleich total bescheuert geil, Monkey Safari plus sonntags auf der Terrasse gleich absolut stunning epic. Wir haben mal auf Facebook ein Video mit den zwei Halleschen in unserem kleinen Freiluftstadion gepostet, das hat Reichweite sag ich dir, da bekommt jede Marke Neidpickel. Und jetzt alle Pickel ausdrücken und makeuppen, zieh‘ den leichten Festival-Cardigan über die Boho-Hotpants, Kowalski-Fächer auf, Kowa-Cap drauf und lass die Monkeys auf die Terrasse. Da freut sich unser Gorilla.

Die einen servieren für ihre guten Freunde den besten Ouzo, wir bieten unseren guten Freunden den besten Sonntagmittag auf unserer Terrasse. Unsere Rekordgäste reisen zum achten (!) Mal ins Kowalski und machen bisschen Hi Life. Die Sticks voll mit neuen Tracks von ihnen selbst oder den Acts auf auf ihrem Label Hommage. „Omen“ heißt eines ihrer neuesten Bretter, das flirrt wie die Sonne überm Freibad und muss dringend auf der Terrasse geplayed werden. Und alle playen mit.

www.facebook.com/monkeysafari www.facebook.com/hommagemusik